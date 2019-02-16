سعر النفط اليوم مقابل الدولار في بورصة التداول السبت 16-2-2019 | تعرف على سعر خام برنت ونفط أوبك في...

سعر النفط اليوم، وذلك وفق آخر تحديث لأسعار النفط في البورصات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، حيث نتابع سعر نفط برنت وكذلك مختلف أسعار النفط المتداولة، وخاصة سعر البترول للدول العربية سواء كان النفط السعودي أو الجزائري أو الكويتي والعماني وغيرها، وتبذل منظمة أوبك والتي تجمع أكبر الدول المنتجة للنفط لعمل توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جماعية أما بخفض الإنتاج أو زيادته.

سعر النفط اليوم مقابل الدولار

يتعرض سعر النفط خلال الفترة الأخيرة لبعض التقلبات في متوسط السعر المتداول، وذلك ناتج بصورة مباشرة عن زيادة الإنتاج والمعروض من خامات البترول في الأسواق الدولية، وكان سعر النفط اليوم على النحو التالي

نوع النفط السعر بالدولار سعر خام برنت 66.25 سعر سلة أوبك 64.28 سعر النفط السعودي خفيف 65.60 سعر النفط الجزائري 65.84 سعر النفط البحريني 64.90 سعر النفط الإماراتي 66.23 سعر النفط الكويتي 62.93 سعر نفط أيراني ثقيل 59.23 سعر نفط البصرة خفيف 68.59 سعر نفط غرب تكساس 55.98 سعر النفط الروسي 63.07 سعر نفط لوزيانا خفيف 63.60 سعر الخام النيجيري 66.85 سعر نفط سلة خام المكسيك 57.39 سعر الغاز الطبيعي 2.656

هدوء في سعر برميل النفط عصر اليوم، وذلك لجميع أنواع النفط القياسية الواردة في الجدول بالأعلى، كذلك ثبات سعر الغاز الطبيعي.