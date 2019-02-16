حساب المواطن يكشف حقيقة زيادة الدعم إلى ألف ريال

صرح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، بأن ما تم تداوله في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة الدعم للمستفيدين ليس له أي أساس من الصحة، مؤكداً على إنها مجرد شائعات.

وجاء هذا التوضيح من قبل حساب المواطن رداً على استفسار أحد الأشخاص حول حقيقة ما تم تداوله بأن هناك زيادة في مبالغ المستفيدين إلى ألف ريال، فجاء رد حساب “خدمة العملاء” ليؤكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، قائلاً: “غير صحيح، ففي حالة إذا كان هناك أي مستجدات في البرنامج فسوف يتم الإعلان عنها فوراً عبر قنواتنا الرسمية، وأيضاً من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن”.