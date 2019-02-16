بث مباشر أبوظبي سبورت .. بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم جودة عالية | لينك Abu Dhabi sport مجاني...

الأهلي والوصل بث مباشر يلا شوت الأهلي والوصل بث مباشر تلعب مباراة ذهاب دور ال8 في كأس زايد الأندية العربية الأبطال الأهلي والوصل بث مباشر كول كورة بين فريقي الوصل الإماراتي والأهلي السعودي، ويستضيف ملعب زعبيل المباراة المرتقبة يوم السبت 16/2/2019، الأهلي والوصل بث مباشر كول كورة ويأمل فريق الوصل في خطف انتصار يضمن له التواجد والاستمرار ، بينما يسعى فريق أهلى جدة في تحقيق الفوز خارج أرضه والعودة بارتياح وانتظار موقعة الإياب مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كأس زايد .

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الأهلي والوصل بث مباشر اليوم

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بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

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موعد مباراة الوصل والأهلى

الأهلي والوصل بث مباشر كورة لايف تقام مباراة الوصل والأهلى السعودى في لقاء ذهاب دور ال8 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال يوم السبت 16/2/2019، الأهلي والوصل بث مباشر كورة لايف وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 15:30 عصرا بتوقيت القاهرة، الأهلي والوصل بث مباشر كورة 2 داي وفي الساعة 16:30 بتوقيت السعودية الدولى، وفي تمام الساعة 13:30 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء الوصل مع الأهلى

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رابط بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

سيكون الرابط متاح للجميع اليوم قبل انطلاق المباراة بأقل من ربع ساعة.

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كانت نتائج نادي الوصل في اخر 5 مباريات في جميع البطولات المشارك بها هى فوزه في 2 و تعادل 1 و هزم 2 سجل فيهم 6 أهداف و عليه 4 أهداف.

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