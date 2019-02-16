هدوء سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم السبت 16 فبراير 2019 | تابع أحدث أسعار العملات الأجنبية...

سعر الدولار مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم، حيث أصبح سعر الدولار في تركيا أحد الاهتمامات البحثية للمواطنين في الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، حيث يعتبر سعر الريال السعودي ومختلف عملات الخليج مقابل العملة التركية احد الاهتمامات البحثية، وقد تعرضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهور الماضية لانخفاضات كبيرة، وصلت لحد الانهيار في شهر أغسطس الماضي 2018، لكن مع نهاية العام وخلال الشهر الحالي استعاد سعر صرف الدولار مقابل التركي بعض من مكاسبها في مواجهة العملة الأمريكية، وساهم في ذلك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم

بلغ سعر الدولار في تركيا بإسطنبول اليوم 5.27 ليرة للشراء في مقابل 5.28 ليرة للبيع، أما في أنقرة فقد بلغ سعر الدولار مقابل الليرة التركية 5.26 للشراء وارتفع البيع إلى 5.27 ليرة مقابل كل دولار أمريكي.

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المدينة سعر الليرة التركية مقابل الدولار للشراء سعر الليرة التركية مقابل الدولار للبيع إسطنبول 5.27 5.28 أنقرة 5.26 5.27

حقق سعر الدولار مقابل الليرة التركية حالة استقرار طفيفة، وذلك في التعاملات عصر اليوم في إسطنبول وأنقرة، حيث ثبات سعر الدولار في تركيا بنسب ملحوظة.