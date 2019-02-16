مباراة الوحدات والحسين اربد اليوم السبت 16-2-2019 في الدوري الأردني

يستضيف اليوم نادي الوحدات الأردني الأول لكرة القدم، نظيرة نادي الحسين اربد الأول لكرة القدم، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المناصير الأردني على ملعب الملك عبدالله الثاني، معقل نادي الوحدات في العاصمة الأردنية عمان.

حيث يدخل نادي الوحدات الأردني الأول لكرة القدم، بحثاً عن محاولة استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على نظيرة نادي الحسين اربد الأول لكرة القدم، حيث يدخل الفريق بكافة قائمته كاملة بدون أي غيابات، وسوف يدفع المدرب بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز.

حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، بعدما سقط الوحدات أمام نظيرة نادي السلط في الدوري، وتعادل نادي الحسين إربد أمام البقعة في الجولة الماضية.

مباراة الوحدات والحسين اربد اليوم

ويسعى الوحادت إلى مواصلة تقديم مستوياته المعهودة في الدوري الأردني، وذلك من خلال الفوز والحفاظ على آماله الكبيرة في المنافسة على لقب الدوري الأردني، بينما ييسعى نادي الحسين إربد إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة نادي الوحدات الأردني في الدوري الأردني.

حيث يحتل نادي الوحدات الأردني المركز الخامس في الدوري الأردني الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث حقق الفريق ست انتصارات وحقق تعادلان، بينما يحتل نادي الحسين اربد المركز السادس برصيد 16 نقطة.