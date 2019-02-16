استقرار سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم السبت 16-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

سعر الليرة التركية اليوم، حيث نتابع معكم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي واحد دولار الأمريكي 5.2814 5.2767 واحد يورو أوروبي 5.9676 5.9613 الريال السعودي 1.4079 1.4070 الليرة السورية 0.010416 0.010204 الجنيه الاسترليني 6.8094 6.8008 الدينار الكويتي 17.4455 17.3190 الدرهم الإماراتي 1.4378 1.4366 الجنيه المصري 0.3027 0.3015 الدينار العراقي 0.0045 0.0044 الدينار البحريني 14.7133 13.5744 الريال القطري 1.4511 1.4490 الدينار الليبي 3.8085 3.7862 الريال العماني 13.9618 13.2595 الدينار الأردني 7.4883 7.4534 الدينار الجزائري 0.0445 0.0437 الدرهم المغربي 0.5539 0.5527

تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات

تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.

استقرار طفيف في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو عصر اليوم، كذلك بعض الاستقرار مقابل معظم العملات الدولية.