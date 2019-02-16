تراند اليوم : (( قبولات الجامعات الارنية 2019 )) وحدة تنسيق القبول الموحد .. نتائج القبول الموحد حسب الاسم 2019...

قبولات الجامعات الارنية 2019، ألف مبروك ، أعلنت رسميا نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية للعام 2019 لجميع طلاب وطالبات التوجيهي في الاردن ، حيث ننشر لكم اليوم رابط نتائج القبول الموحد 2018/2019 الدورة الشتوية، مباشرة من موقع وحدة التنسيق القبول الموحد جميع قبولات الجامعات الارنية 2019 .

حيث تقوم وزارة التربية التعليم العالي في الاردن بالتعاون مع وحدة القبول الموحد بنشر نتائج القبول الموحد لطلاب الدورة الشتوية من العام 2019 ، اليوم السبت لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الموحد في الاردن .

خلال ينعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية بحضور السيد وزير التربية والتعليم وليد المعاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الأردنية.

يذكر أن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني، أكد خلال تغريدة له عبر تويتر ، أن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 ستعلن اليوم السبت ، حيث تم قبول جميع طلاب وطالبات المتقدمين للقبول الموحد .





هذا وبامكانكم استخراج نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 من خلال الرابط التالي .

والجدير بالذكر قد بدأت عمليات تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة الشتوية 2019 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 / 2 / 2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 / 2 / 2019.