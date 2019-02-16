تراند اليوم : اسماء سبعة رجال بمراكش

عمليات بحث مكثفة عبر محركات جوجل عن اسماء سبعة رال بمراكش، فمن هم هؤلاء السبع رجال ، ولماذا سمو بهذه التسمية ، وماهي البطاقة التعريفية بسبعة رجال بمراكش ، والتي ننشرها لكم اليوم من خلال المقال التالي ، لجميع الباحثين عن اسماء سبعة رجال بمراكش.

سبعة رجال هم سبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفة تقع أضرحتهم بمدينة مراكش، هم يوسف بن علي الصنهاجي ، القاضي عياض ، أبو القاسم السهيلي ، أبو العباس السبتي ، محمد بن سليمان الجزولي ، سيدي عبد العزيز التباع ، سيدي عبد الله الغزواني.

القواسم المشتركة التي تجمع بين رجالات مراكش السبعة، هي زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف، وسعيهم لأعمال الخير، وحفظهم للقرآن، ونشرهم للعلم، وانكبابهم على التأليف في الحديث والفقه والسيرة واللغة.

وهم :-

1 سيدي يوسف بن علي

2 القاضي عياض

3 الإمام السهيلي

4 أبوالعباس السبتي

5 سيدي محمد بن سليمان الجزولي

6 سيدي عبد العزيز التباع

7 سيدي عبد الله الغزواني

القواسم المشتركة التي تجمع بين رجالات مراكش السبعة، هي زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف، وسعيهم لأعمال الخير، وحفظهم للقرآن، ونشرهم للعلم، وانكبابهم على التأليف في الحديث والفقه والسيرة واللغة.

إليك بطاقة تعريف لهؤلاء الرجال الذين اقترن اسمهم بعاصمة النخيل مراكش الحمراء:

1- سيدي يوسف بن علي:

هو أبو يعقوب يوسف ابن علي الصنهاجي المبتلى. توفي عام 593 للهجرية، الموافق لسنة 67/1196 ميلادية ودفن بباب أغمات. أصيب بمر ض الطاعون وقضى حياته داخل حارة الجُدَما بمراكش. كان مثالا حيا للقناعة والعطاء والتيقن بالله.

2- القاضي عياض:

هو عياض ابن موسى اليحصيبي. أشهر فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي. يرجع أصله إلى مدينة سبتة. توفي بمراكش عام 544 للهجرة، الموافق لسنة 1149 ميلادية. نال مرتبة الولاية بفضل ورعه وامتثاله للتعاليم الإسلامية، وبفضل حبه الشديد للرسول – صلى الله عليه وسلم – والذي عبر عنه ببلاغة كبيرة في كتابه المشهور الشفا.

3- سيدي أبي العباس:

هو أحمد ابن جعفر الخزرجي أبي العباس السبتي. توفي بمراكش عام 601 هجرية، الموافق لسنة 1205 ميلادية. أسس مذهبه على فضيلة العطاء. كان يأخذ بأيدي الضعفاء والمحرومين والبؤساء والمعاقين ويواسيهم، وكان يولي اهتماما خاصا للعمي منهم.

4 – سيدي ابن سليمان الجزولي:

هو محمد ابن عبد الرحمان الجزولي. توفي عام 870 للهجرة، الموافق لسنة 1465 ميلادية بناحية الصويرة (موكادور). ثم نقل جثمانه إلى حاضرة مراكش. جدد التصوف المغربي في زمانه من أجل

الدفاع عن حوزة البلاد ضد الزحف الإيبيري. ويعتبر مؤلفه دلائل الخيرات شعارا لهذه المقاومة.

5- سيدي عبد العزيز:

هو عبد العزيز التباع الحرار. توفي عام 914 للهجرية، الموافق لسنة 09/1508 ميلادية. ويعتبر أبرز مريدي الشيخ الجزولي. وقد اهتم بنشر الفضائل الصوفية في أوساط الحرفيين.

6- مول القصور (صاحب القصور)

هو عبد الله ابن عجال الغزواني. توفي عام 935 للهجرة، الموافق لسنة 1528 ميلادية. عرف بتقويته للبناء التجديدي للتصوف بالمغرب ذلك البناء الذي أسسه الشيخ الجزولي بهر العامة بصلاحه وتقواه، كما مهد الطريق أمام عودة الشرفاء إلى سدة الحكم.

7- الإمام السهيلي:

هو عبد الرحمان السهيلي من أصل أندلسي. توفي عام 581 للهجرة، الموافق لسنة 1186 ميلادية. اشتهر بغزارة علمه وسمو أخلاقه وبأشعاره الصوفية وبتفتحه في زمن اشتدت فيه الرقابة والعصبية المذهبية.