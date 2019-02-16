نتائج الشهادة الإعدادية 2019 | معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس | نتيجة الصف الثالث الإعدادي على...

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس يمكنك عزيزتي الطالبة وعزيزي طالب الشهادة الإعدادية من التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر وكذلك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة .. الفيوم .. بنى سويف .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، وذلك للتيرم الأول للسنة الدراسية 2018-2019، والتي بدأ البحث الكبير من طلاب سائر المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات الأخيرة.

فقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية منذ أكثر من حوالي أسبوع من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وبدأ الترقب لظهور نتاج الصف الثالث الإعدادي، ونظهر النتائج بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والرصد للدرجات، وبعد انتهاء المراجعة النهائية لورقة الامتحانات يتم اعتماد النتائج من المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا للإعلان عنها على موقع نتائج المحافظات الإلكترونةي.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019

تظهر قريبا جميع نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد المحافظين بكل محافظة باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع المحافظة الإلكتروني وغيرها من مواقع نتائج المحافظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019 يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

تعرف على نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

ويتوقع ظهور النتائج خلال الفترة المقبلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

كيفية استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 الفصل الأول

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوبة .

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد البحث عن نتائجه.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على “عرض النتيجة”.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

من الهام عزيزي الطالب الإشارة إلى أن موقع النتائج لا يعمل قبل تنزيل النتائج عليه، حيث يتم تشغيله بعد الانتهاء من تنزيل نتائج المحافظة علية، كما يكون لا يعمل في بعض الأحيان بعد ظهور النتائج، وذلك لكثرة الدخول من الطلاب عليه للاستعلام عن النتائج، تابع الدخول على الموقع في وقت لاحق وسوف يتم التعرف على النتائج عليه.

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