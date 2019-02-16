قائمة بالدول الأوربية التي يمكنك شرب مائها مباشرة من الصنبور

تمثل الدول الأوربية وجهة سياحية للكثير من المسافرين, حيث يقصدونها بغرض السياحة, إلّا أنّ عدد قليل منهم يعلم بأنهم يستطيعون شرب المياه من صنابير عدد من الدول الأوربية.

نشر موقع "Tripsavvy" الأمريكي قائمة بعدد من الدول الأوروبية التي يمكن فيها شرب الماء من الصنبور مباشرة دون الخوف من المرض.

حيث تعتبر مياه معظم الدول الاوروبية صالحة للشرب مباشرة من الصنبور.

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وتعتبر دول غرب أوروبا بمعظمها ذات مياه صالحة صالحة للشرب على عكس الدول الاوربية الشرقية.

فتعتبر المياه صالحة للشرب في كل من النمسا، أندورا، بلجيكا، كرواتيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد و بريطانيا, بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

فيما تعدّ المياه غير صالحة للشرب في كل من أوكرانيا، مونتينيغرو وروسيا البيضاء.