الارشيف / منوعات

تراند اليوم : نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 16-2-2019 .. نتائج القبول الموحد 2018/2019 بالرقم والاسم (مباشر)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تقوم وزارة التربية التعليم العالي في الاردن بالتعاون مع وحدة القبول الموحد بنشر نتائج القبول الموحد لطلاب الدورة الشتوية من العام 2019 ، اليوم السبت لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الموحد في الاردن .

 

فقد أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني، خلال تغريدة له عبر تويتر ، أن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 ستعلن اليوم السبت ، حيث تم قبول جميع طلاب وطالبات المتقدمين للقبول الموحد .


 

هذا وبامكانكم استخراج  نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 من خلال الرابط التالي .

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا