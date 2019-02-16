تراند اليوم : متى تطلع نتائج قياس القدرات العامه محوسب1440 ؟ ... رابط نتائج قياس موهبه1440- 2019

يتم الاعلان عن نتائج اختبار القدرات بعد انتهاء عملية تصحيح وتحليل وتدقيق الاجابات وتستغرق هذه العملية شهر من نهاية فترة الاختبار، حيث يتم اصدار نتائج قياس عبر الموقع الالكتروني لقياس عبر الانترنت ، لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الذين تقدموا لخوض اختبار القياس القدرات المحوسب.

للاستعلام عن نتائج قياس 1440 ، يمكنكم من خلال الذهاب الى موقع قياس النتائج الإلكتروني ومن ثم الموقع سوف يطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية التالي يمكنك التعرف علي نتائج قياس 1440 اختبار قدره المعلمين واختبار القدرات للمعلمين .

وهذا من خلال معرفه جميع نتائج قياس 1440، سيظهر الموقع نوافذ عند تسجيل الدخول، سوف تجد النافذة الأولي التي يتم كتابه التسجيل في الاختبارات والإطار الثاني هو الاستعلام عن نتيجة نتائج اختبار القياس، انقر علي هذه النافذة وسوف تجد كل النتائج لجميع الاختبارات التي قمت بها في مرحله ما، المركز الوطني للقياس والتي هي واحده من مراكز تقييم التعليم في المملكة العربية السعودية الاختبارات في المؤسسات المتخصصة علي عدد من القواعد العلمية والعملية ، قبل لجان متخصصة في هذا الصدد لتطوير النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440 هنا

يذكر أن إختبار قياس ، لا يوجد فيه أي نجاح أو رسوب ، ولكن يحصل الطالب من خلاله على درجة (أقصاها 100درجة) ، هذه الدرجة لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها الطالب للحصول على وظيفة.

ويجب عدم مقارنة درجة الاختبار قياس بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، فالمهم هو موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس، حيث يتم الاحتساب كالتالي :-

درجة الطالب موقع الطالب

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81 فأكثر ................................. أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ................................ أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ............................... أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ............................... أعلى 30% من الطلبة

65 ……….............................. الـمــتـوســـــط

60 فأقل ............................... أقل 30% من الطلبة