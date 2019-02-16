شاهد: ثور يهاجم صاحبه بعد أن أسقاه الخمر

احتفل سكان مقاطعة جويتشو بالسنة القمرية الجديدة في الصين، وتضمن الاحتفال إعداد حلبة لمصارعة الثيران، وحينها أحضر رجل ثوره ليواجه خصماً آخر، وقبل أن يصعد به إلى الحلبة سقاه مشروباً كحولياً.

لم يتوقع رجل قروي أنه عندما يمزح مع حيوانه الشرس من الممكن أن ينقلب عليه، ففي حادث مروع، تلقى مدرب عقوبة قاتلة من الثور الذي يملكه، بعد أن سقاه مشروباً كحولياً وأطلقه داخل حلبة لمصارعة الثيران جنوب غربي الصين، حسب رائج

وعلى الفور، وبدون أي سابق إنذار، دخل الثور السكير في حالة هياج، وانقض على صاحبه ودهسه فأسقطه أرضاً مما أنتاب المتفرجون حالة من الرعب فأخذوا يهرعون بعيداً عن الحلبة، في حين توفي الرجل في وقت لاحق بالمستشفى متأثراً بجروحه.

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وفي مقطع فيديو متداول للحادث العنيف، ظهر الثور وهو يهاجم صاحبه بمجرد أن اقتاده إلى الحلبة، وتركه مصاباً على الأرض، ثم أخذ الحيوان الضخم يركض في أركان الحلبة، وبدا أنه خرج عن السيطرة، حتى انقض بقرونه على ثور آخر.