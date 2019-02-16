نتيجة الاعدادية محافظة المنوفية الآن تيرم أول 2019 : نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للتيرم الأول 2019، هذا وقد صرح الأستاذ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح للتيرم الأول بمحافظة الفيوم تدور حول 80%، وبخصوص نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، فسنتابع معكم أخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، ومن المتوقع إعلان نتائج باقى المحافظات اليوم أو غداً، وسنعرض لكم جميع روابط نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث صرح بما يلي:

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع في التيرم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 88.73%

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بالمحافظة بلغت 51.95%،

نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 77.27%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الجيزة بعد اعتمادها منذ قليل من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة وجميع محافظات الجمهورية للفصل الأول 2019 وذلك عن طريق مواقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الإعدادية، تابع معنا نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية .. الشرقية .. الغربية .. البحيرة .. وجميع المحافظات المصرية، ومرفق بالمقال جداول تفصيلي لجميع روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لسهولة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، هذه الروابط يتم من خلاها نشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ويتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من قبل وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشر النتائج بعدها على مواقع مديريات التربية والتعليم لنتائج الإعدادية، ويتم الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس، ونتابع معكم على موقعنا آخر أخبار النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019

اقترب موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لنتائج التيرم الأول للعام الدراسي 2018-2019، والتي انتهت جميع أعمال المراجعة للنتائج وعمل قوائم بدرجات الطلاب، ويتم نشر النتائج على مواقع المحافظات المختلفة، موقع مديريات التربية والتعليم، ثم عمل قوائم ورقية يتم توزيعها في اليوم التالي على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويكون فيها النتيجة ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

خطوات الحصول على رابط نتيجة الإعدادية 2018 جميع المحافظات

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها قم بإدخال رقم الجلوس يتم اختيار المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية) اضغط كلمة بحث.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 ورابط نتيجة الإعدادية جميع المحافظات

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019

وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المدارس، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

انتهى طلاب المرحلة الإعدادية لسنوات النقل، الصف الأول والصف الثاني وكذلك الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحاناتهم، وتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد أولا بأول، ويتم تجميعها ومراجعتها واعتمادها من خلال وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، تمهيدا لنشرها بعدها بيوم أو بيومين، ويتم نشر أخبار ظهور النتائج على مواقع المديريات التعلمية.تظهر نتائج المرحلة الإعدادية تباعا في المدارس في كل محافظة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، وتفريغ النتائج والأسماء بأرقام الجلوس وتوزيعها على المدارس، ويتم الإعلان عن بعض النتائج على المواقع الإلكترونية لبعض المحافظات.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

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