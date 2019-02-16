موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح: رابط التسجيل في أراضي المنح لمستفيدي برنامج سكني

موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح، يبحث الكثير من مستفيدي سكني عن موقع وزارة الإسكان من أجل التسجيل المباشر على أراضي المنح التي تقدمها الوزارة، حيث أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني 12 مخطط جديد ضمن المخططات السكنية التي تم طرحها مؤخرا، ليكون عدد المخططات 39 مخطط من أجل أتاحت لمخطط السكني المناسب للمستفيدين الذين يرغبون في الحصول على الأراضي المجانية إلكترونيًا.

موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح إلكترونيا

وقد تم اطلاق موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح للمساعدة في في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، ويمكنكم التسجيل المباشر في أراضي المنح من خلال الضغط هنا موقع وزارة الإسكان السعودية، ثم ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك ورمز التحقق الواضح أمامك واضغط على كلمة “التالي” واتبع الخطوات.

كيفية التسجيل في أراضي المنح

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمستفيدي سكني المسجل في وزارة الإسكان الولوج إلى بوابة سكني ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل، بعد ذلك عليه التوجه إلى أحد فروع الوزارة بهدف إنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، وستقدم الإسكان كافة التسهيلات للمستفيدين لتحقيق ما يرغبون فيه.موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح

وأضافت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي بهدف توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن المناسب لهم، وهذا سيقوم برفع سبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وفي عام 2030 سيصل إلى 70% وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

وزارة الإسكان السعودية تطلق رقم موحد لخدمة مستفيدي سكني

برنامج سكني

يتيح برنامج سكني العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين مثل:

الأراضي المجانية.

الوحدات السكنية الجاهزة.

القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

تحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

البناء الذاتي لمن يمتلك أراضي.

تحديث: يشهد محرك بحث “جوجل” حاليا عمليات بحث ضخمة من قبل مستفدي سكني عن موقع وزارة الإسكان السعودي للتسجيل المباشر في إراضي المحن.