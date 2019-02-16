هنا جميع أسعار الدواجن اليوم السبت 16 فبراير بمصر للمسهلك .. سعر دواجن المزارع واستقرار ملحوظ في سعر...

استقرار ملحوظ في سعر بيع الدواجن بالمزارع شهدته الأيام السابقة، وانعكس الحال على سعر البيع للمستهلك فقد شهدت أسعار تداول الدواجن في السوق المصري بعض الاستقرار النسبي طوال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع سعر ما بين 45 إلى 25 جنيها تسليم المزرعة، وبعد إضافة مصروفات النقل لحين وصلها تجار التجزئة وبعد إضافة هامش الربح للتجار يتم البيع للمستهلك بأسعار تقارب 27 جنيه للكيلو جرام حي، أما عن الدواجن الحمراء “الساسو” فيصل سعرها للمستهلك النهائي بسعر يقارب 29 جنيه للكيلو جرام “حي” أما عن أسعر بيض المائدة فيتراوح سعره للمستهلك ما بين 40 إلى 42 جنيه للبيض الأبيض والأحمر، أما عن بيض المائدة البلدي فيصل فيتراوح سعره ما بين 42 إلى 45 جنية حسب المناطق.

ومن الجدير بالذكر أن استقرار سعر أعلاف الدواجن الفترة الماضية كان له أكبر الأثر في استقرار أسعار الدواجن بمصر، حيث تمثل الأعلاف ما يقارب 60% من تكلفة صناعة الدواجن بمصر، أما النسبة الباقية وهي 40% من تكلفة الإنتاج فتتمثل في لأجور العمالة واللوجستيات من مصروفات نقل وخلافة. سعر الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي اليوم

وقد تختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى حسب كانت المناطق شعبية أو راقية نظر لاختلاف مصرفات تجار التجزئة، وكذلك تختلف الأسعار تبعاً لبعد أو قرب منافذ البيع للمستهلك عن المزارع، وذلك لاختلاف مصروفات النقل، وأسعار الدواجن في مصر يحددها الكثير من العوامل نوجز أهمها في التالي:

أسعار الأعلاف وهو أهم عامل متحكم في سعر الدواجن بمصر

أسعار الطاقة والمتمثلة في النقل وتدفئة بالمزارع في شهور الشتاء

نسبة التضخم والتي بارتفاعها ترتفع أجور العمال نظر لارتفاع أجورهم لمواجهة متطلبات المعيشة

ارتفاع أو انخفاض أسعار البدائل من لحوم حمراء أو أسماك

كثافة أو انخفاض إنتاج المزارع في كل دورة إنتاج

السماح أو منع استيراد الدواجن يؤثر أيضا في أسعار الدواجن ارتفاعاً أو انخفاضاً

تكلفة الرعاية البيطرية من أدوية وأمصال لها عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن للمستهلك

أسعار الدواجن اليوم

سعر البيض اليوم أسعار البيض الأبيض الأحمر البلدي

من خلال الجدول التالي والذي يوضح أسعار الدواجن اليوم بمصر سواء بالمزارع أو للمستهلك النهائي والجدول يوضح سعر الدواجن البيضاء والحمراء”الساسو” وكذلك أسعار الدجاج البلدي، وكذلك أسعار بيض المائدة بأنواعه سواء كان بيض أبيض أو أحمر أو بيض بلدي

النوع وحدة البيع السعر بالمزرعة بالجنيه سعر المستهلك بالجنية دجاج أبيض الكيلو جرام من 24 إلى 25 30 دجاج ساسو الكيلو جرام من 26 إلى 27 32 دجاج بلدي الكيلو جرام 30 35 بيض أبيض الطبق 30 بيضة من 34 إلى 35 40 بيض أحمر الطبق 30 بيضة من 34 إلى 35 40 بيض بلدي الطبق 30 بيضة 40 44

قد يهمك التعرف على:

هنا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 عبر المصرية للاتصالات WE 140 online .. دفع فاتورة تى اى داتا

موقع وزارة التموين | هنا تحديث بيانات بطاقة التموين .. كافة خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين إدارة دعم مصر بعد حذف بطاقة التموين tamwin إضافة المواليد الجدد

وسنتابع معكم بصفة دورية يومية تحديث هذا التقرير المفصل عن أسعار الدواجن، فاحتفظ عزيزي القارئ برابط هذا التقرير حتى تكون على اطلاع يومي بأخر الأسعار الخاصة بالدواجن وبيض المائدة في مصر بصفة يومية.