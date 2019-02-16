هنا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 عبر المصرية للاتصالات WE 140 online .....

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 billing.te.eg من خلال موقع المصرية للاتصالات WE كذلك دفع فاتورة تى اى داتا للإنترنت حيث تعاظم البحث عنهما بعدما حل موعد دفع فاتورة يناير 2019 لذلك سنعرض عليكم من خلال هذا التقرير كافة الخدمات والعروض التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات ومن الجدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأرضي تدفع على أقساط ربع سنوية وذلك للمشتركين في خدمة التليفون الأرضي، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المخصص لذلك 140 دليل، أو بالدخول على موقع الاستعلام عن فاتورة التليفون الخاص بشركة المصرية للاتصالات we وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون، وسنشرح تفصيلا كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير.

أما عن العروض التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات we، فهي عديدة ومتنوعة،فقد طورت الشركة المصرية للاتصالات من نفسها خلال الفترة الماضية، وأصبحت تضاهي كبريات شركات الاتصالات العالمية، خاصة بعد انطلاق شبكة المحمول الخاصة بالشركة، وأصبحت الشركة تقدم عروض وباقات متنوعة، وكذلك تنوعت طرق الدفع، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الشركة قدمت خلال الفترة الماضية الإنترنت فائق السرعة والتى تصل سرعته 100 ميجا، وبذلك استحوذت على حصة الأسد من سوق الإنترنت بمصر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لفاتورة يناير 2019 بكل سهولة ويسر وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط للدخول قم باختيار كود المحافظة التي يتبعها التليفون ادخل رقم التليفون في المكان المخصص كما في الصورة التالية ثم اضغط على أيقونة أظهر الفواتير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

عروض المصرية للاتصالات

أحدث عروض المصرية للاتصالات

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خدمات المصرية للاتصالات

تنوعت الخدمات التي تقمها شركة المصرية للاتصالات، وبذلك أصبحت الشركة تغطي كافة رغبات عملائها، واستطاعت الشركة من خلال ذلك أن تستحوذ على عملاء جدد، وعن خدمات الشركة فسنوجزها في التالي:

خاصية مكالمة من عدة أطراف

خاصية التتبع

خاصية الخط الساخن

خاصية عدم الإزعاج

خاصية المنبه

خاصية اختصار الأرقام

خاصية إظهار رقم الطالب

خاصية المانع الكودي

خاصية البريد الصوتي

خاصية الاستقبال فقط

خاصية خدمة الانتظار

خدمة مكالمة من عدة أطراف

هي خدمة جديدة تقدمها المصرية للاتصالات، ففي كثير من الأحيان قد تكون هناك صعوبة في الاتصال بأكثر من شخص في نفس الوقت لكن مع خدمة المؤتمر الثلاثي يمكن إجراء مكالمة تليفونية واحدة مع العديد من الأشخاص أينما كانوا، كل ما عليك هو أن تتصل بالشخص الأول ثم تضغط على زر الحرارة مرة واحدة لتحصل على الحرارة ثم تتصل بالشخص الثاني ثم تضغط على زر الحرارة مرتين وبذلك يمكنك التحدث إلى الاثنين في وقت واحد, مقابل 4 جنيهات شهريًا يتم دفعها مقدمًا كل ثلاثة شهور في الفاتورة العادية، ولكن لتشغيل الخدمة سوف تحتاج إلى كود شخصي، ويمكن الاشتراك من خلال زيارة احد مراكز الشركة، أو عن طريق الاتصال برقم 111.

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