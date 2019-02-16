موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا القادمة يوم غد والقنوات الناقلة في الدوري الاسباني

تترقب الجماهير العالمية موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا القادمة،ضمن مباريات الدوري الإسباني 2018/2019، ومباراة ريال مدريد وجيرونا يوم الأحد 17-2-2019، تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الاليجا، والتي يستقبل من خلالها الريال غيرونا،على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، في اللقاء الذي يطمح من خلالها الطرفين على تحقيق نتيجة إيجابية، حيث الفريق المالكي، يطمح إلى تحقيق الفوز، من اجل الإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وفي المقابل خيرونا، يطمح من خلال لعبة ريال مدريد، على تحقيق مفاجئة والخروج من البرنابيو على الأقل بنقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا القادمة

مباراة ريال مدريد وجيرونا يوم الأحد 17 فبراي 2019، ستنطلق إاتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي بصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الواحدة زولا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الثانية مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة الثالثة مساء بتوقيت أبوظبي.

أما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا مباشرة يوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 3، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه بشكل رسمي.