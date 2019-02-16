القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي في البطولة العربية

مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي اليوم السبت 16 فبراير، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مباراة الذهاب، و التى من المقرر اقامتها علي ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل، فريق الوصل استطاع اخراج الاهلى المصرى من البطولة، لكنه يقع فى مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي فى المركز الحادي عشر ، أما فريق أهلي جدة فهو ثالث الدورى السعودى حتى الآن، و هو مرشح بقوة للمنافسة على البطولة.

موعد مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي

سوف تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 16-02-2019 في تمام الساعة الرابعة و النصف بتوقيت السعودية ، الثالثة و النصف بتوقيت القاهرة، الخامسة و النصف بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي

سيتم نقل المباراة خلال قناة أبوظبي الرياضية HD 1 ، و يمكن ضبط تردد القناة علي قمر العرب سات التردد: 11804 عمودي 27500 3/4 ، وعلي قمر نايل سات التردد: 12091 عمودي 27500 5/6 .

من المتوقع ان يكون تشكيل نادي الاهلي السعودي مكون

حارس المرمى : – محمد العويس

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خط الدفاع :- محمد عبد الشافي – باولو دياز – محمد آل فتيل – سعيد المولد

خط الوسط : – خواردو – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي

خط الوسط الهجومي : – عبد الرحمن غريب

الهجوم :- دجانيني تفاريس – عمر السومة