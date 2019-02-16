الارشيف / منوعات

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 15-2-2019

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم في الأسواق المصرية

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 830 838 838
الشركة العربية للأسمنت النصر 810 813 813
أسمنت أسيوط المهندس 813 815 815
صناعات مواد البناء التعمير 810 810 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 815 818 818
أسمنت أسك المنيا حورس 815 818 818
أسمنت النهضة الصخرة 800 800 800
أسمنت وادي النيل المصري 810 813 813
لافارج للأسمنت المخصوص 820 818 818
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 800
أسمنت العريش العسكري 815 815 815
أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 815 815
أسمنت سيناء سيناء 813 813 813
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 815 815
السويس للأسمنت السويس 813 813 815
أسمنت بورتلاند طرة طرة 828 828 830
أسمنت حلوان حلوان 828 828 830
أسمنت شورى شورى 798 798 798
مصر بني سويف مصر بني سويف 840 840 840
أسمنت السويدي السويدي 840 840 840
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 808
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 800

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا