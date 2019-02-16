سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الجمعة 15-2-2019

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، أيضا سعر الريال السعودي فى السوق السوداء المصرية، والتي يتم من خلالها تداول مختلف العملات الأجنبية بيعاً وشراءً مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

كان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي

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