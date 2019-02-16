سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الجمعة 15-2-2019 لجميع المصانع

سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

كانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11600 11750 11900 شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900 شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950 شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900 شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700 شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750 شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650 شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800 مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600 مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700 شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700 شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600 شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650 شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600 شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600 شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600 شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550 شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي