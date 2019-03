طريقة تفعيل تابلت أولى ثانوي وكيفية التعامل معه واستعراض مواصفاته

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي في كثير من المحافظات عمليه استلام التابلت التعليمي،وذلك في إطار سعي وزاره التربية والتعليم تحت قيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وتصميمها على تنفيذ نظام الثانوية العامه الجديد، والذي بدا تنفيذه على طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بهدف إحداث طفره في النظام التعليمي في مصر و تغيير نظام الامتحانات، وتغيير الصورة النمطية عن امتحانات الثانوية العامه، والاعتماد على نظام الفهم دون الاعتماد على الحفظ، وأعلنت الوزارة عن تسليم طلاب الصف الصف الأول الثانوي التابلت تعليمي بهدف تطبيق تلك المنظومة، وسيكون هذا التابلت مرتبط بمنظومه تعليميه يبحث من خلالها الطالب عن المعلومات بنفسه والدخول على بنك المعرفة الذي يوفر للطالب مادة علمية مفيدة بإذن الله، وسيتم عقد الامتحانات على هذا التابلت، لذا سنتناول اليوم طريقه التعامل مع التابلت التعليمي لطلاب الصف الاول الثانوي عند استلامه لأول مره وسنستعرض أيضا طريقة تفعيل تابلت أولى ثانوي وربطه بسيستم وزارة التربية والتعليم.

محتويات كرتونه التابلت التعليمي :

1- التابلت التعليمي داخل غلاف ورقى .

2- ورقة بها السيريال نامبر، كما يوجد السيريال أيضا على كرتونة التاتبلت (من المهم لولى الأمر أو الطالب عند استلام التابلت أن يتأكد أن السيريال الموجود على الكرتونة هو نفس السيريال الموجود بجانب اسمه عند التوقيع على ورقة الإستلام ) حتى لا يحدث مشكلة بعد ذلك.

3- الكتالوج والضمان.

4- السماعة.

5- الشاحن ووصلة usb.

6- قلم وجراب جلد ذو خامة جيدة للحفاظ على التابلت.

مواصفات التابلت التعليمي :

1- 1.6 ghz octa core processor

2- رامات 2 جيجا

3- شاشة hd بدقة 1080 بكسل

4- الكاميرا الأمامية 2 بكسل والكاميرا الخلفية 8 بكسل

خطوات تشغيل وتفعيل التابلت :

1- نضغط على زرار ال POWER وهو الزر الأعلى في الجانب الأيمن من التابلت .( أسفل هذا الزر نجد زر خاص برفع الصوت وزر آخر لخفض الصوت واسفل ذلك نجد مكان خاص ببطاقة الميمورى لزيادة السعه التخزينية )

2- يبدأ الجهاز بالعمل مع حركة vibration ثم يبدأ بالعمل و الدخول على نظام الإندرويد لأول مرة .

3- تظهر شاشة بها كلمة start نضغط عليها لنبدأ في مراحل تفعيل التابلت والقيام بربطه بسيستم وزارة التربية والتعليم .

4- تظهر بعدها شبكات ال wifi المتاحة فى المكان الذى أتواجد فيه، يتم اختيار على الشبكة التي يدخل عليها المستخدم دائما وذلك بإدخال ال password ثم الضغط على connect، ولابد من التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت قبل القيام بالخطوات التالية.

5- بعد الاتصال بالإنترنت تظهر كلمة next أسفل يمين الشاشة، ثم نقوم بالضغط عليها للذهاب للخطوة التالية .

6- تظهر شاشة أخرى بها عدة اختيارات، نختار الخيار الأخير وهو agree to all ولابد من التأكد من ظهور علامة صح أمام جميع الاختيارات ثم نضغط على زرار next بالأسفل.

7- تظهر شاشة أخرى يقوم فيها التابلت بالبحث عن ال update وإكمال تنزيل ال software ، ويتم الانتهاء من هذه الخطوة حسب سرعة الإنترنت التي يتصل بها التابلت.

8 – تظهر شاشة أخرى بها checking details ثم شاشة أخرى بها knoks mobile environment وهو الأبليكيشن الذ لابد من تحميله على التابلت للتمكن من الاتصال بمنظومة الثانوية العامة، نضغط على كلمة next بالأسفل.

9- تظهر شاشة أخرى نضغط على I have read and agree to all وتتأكد من ظهور علامة صح بجانب هذا الاختيار، ثم نضغط على كلمة next في أسفل الصفحة.

10 – تظهر شاشة بها enrolling ويتم تحميل ثلاثة أشياء ويتم بعدها عمل ضبط لنظام التابلت، وأثناء ذلك يتم تحميل اثنين من التطبيقات الهامة جدا.

11- تظهر بعدها رسالة يطلب فيها تفعيل نظام ال GPS ونضغط على ok وذلك لتحديد موقع التابلت وأى محافظة يوجد بها الآن .

12 – تظهر شاشة أخرى بها (دفعه محافظة ……… ) ويختلف اسم المحافظة من جهاز لآخر وفقا للمحافظة التي يتبعها كل مُستخدم .

13- نضغط على زرار home فى أسفل شاشة التابلت، ونذهب للشاة ونختار ال apps وهى التطبيقات ونتأكد من وجود اثنين من التطبيقات الهامة وهما knox manage و الآخر knox manage remo، وبذلك يتم الانتهاء من معظم الخطوات .

كيف أتأكد أن التابلت متصل بنظام سيستم الثانوية العامة ؟

من الشروط التي تؤكد انك تمتلك تابلت متصل بمنظومة الثانوية العامة عدم عمل الكاميرا الخاصة بالتابلت التعليمي، وللتأكد من ذلك قم بالضغط على أيقونة الكاميرا على شاشة التابلت، ستجد أنها لا تعمل.