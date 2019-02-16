“طارق شوقي” يكشف حقيقة ربط استلام التابلت بسداد المصروفات الدراسية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي غير مرهون بسداد المصروفات الدراسية، وأنه يرتبط فقط بتسديد قيمة بوليصة التأمين في هيئة البريد المصري وقيمتها مائة جنيه، وجاء ذلك ردًا على أحد التساؤلات بشأن ارتباط تسليم أجهزة التابلت بدفع المصروفات الدراسية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد من خلال تصريحات له، أن كافة طلاب الصف الأول الثانوي سوف يحصلون على أجهزة التابلت، والفئة المستهدفة لاستلامه هم طلاب المدارس الحكومية والخاصة ماعدا المدارس الدولية.

جديرًا بالذكر، أن المديريات التعليمية تواصل عملية توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للخطة الزمنية للتوزيع على الطلاب ومعلمين الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية.

وتحتوي علبة جهاز التابلت على الجهاز وقلم للكتابة والشاحن الخاص به والسماعة، بالإضافة إلى جراب يحميه في حالة الصدمات أو السقوط.