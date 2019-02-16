“وزارة السياحة” تضع شروط لمرافقة كبار السن في الحج.. تعرف عليها

وضعت غرفة السياحة عدة اشتراطات على الشركات لوضع تسهيلات على ضوابط الحج هذا العام فيما يتعلق بكبار السن، على أن يتم استمرار الشركات في تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي حتى يوم 17 مارس المقبل، ويتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج في يوم 27 مارس المقبل، في إطار الضوابط المنظمة للحج هذا العام، ووفقًا لما اعتمدته وزارة السياحة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، باسل السيسي، أن الغرفة تستهدف نجاح موسم الحج هذا العام، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن.

وأضاف باسل السيسي، أن ضوابط الحج هذا العام اشترطت بعض الشروط لاستلام جوازات راغبي أداء مناسك الحج، والتي منها لا يقل سن الرجل عن 25 عامًا، إلا إذا كان مرافق لأحد والديه، وأن الضوابط تشير إلى ضرورة تسجيل المرافقين لخدمتهم على ألا يقل سن المرافق عن 18 عامًا، ولا يقل عمر السيدات راغبي التقدم للحج عن 45 عامًا، ويشترط وجود محرم مرافقًا لها، وتقوم بالتسجيل في طلب واحد.