“التعليم” تعلن عن تفاصيل جديدة بمسابقة العقود المؤقتة.. تعرف عليها

أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عم، أن السيرفر الخاص بتلقي الطلبات لمتقدمي مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تم إغلاقه اليوم، حيث كان قد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمتقدمين بالمسابقة من يوم الخميس الماضي.

وأشار الدكتور محمد عمر، أن كافة المعلومات الخاصة بالمسابقة سوف يتم الإعلان عنها عبر المؤتمر الصحفي الذي سينعقد الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد المؤقت بالوظائف التعليمية، من يوم الخميس الماضي، وذلك لسد العجز بالمدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، وفي ضوء احتياجات الإدارات التعليمية للمدرسين.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤتمر الصحفي سيتناول تفاصيل المسابقة، والأعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة، وأن لكل مديرية تعليمية سيتم تعيين معلمين حسب نسبة العجز، والمسابقة قاصرة فقط على المعلمين التربويين أو المعلمين السابقين فقط، لأن العجز كبير في كافة الأقسام.