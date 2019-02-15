أشرف ذكي ينضم إلى مسلسل “قمر هادي” مع هاني سلامة رمضان القادم

انضم الفنان أشرف زكي إلى أسرة مسلسل “قمر هادي” بطولة الفنان هاني سلامة، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز في الوقت الحالي تصوير المسلسل في فيلا موجودة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في مشاهد تجمع بين بطل العمل مع عدد من أبطال العمل.

ويعتبر مسلسل “قمر هادئ” هو ثالث عمل يجمع بين هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما حقق الثنائي نجاحاً كبيراً في المرحلة المنقضية في كل من مسلسل “فوق السحاب” و”طاقة نور”.

مسلسل “قمر هادئ” يشارك في بطولته بجانب هاني سلامة، كلاً من يسرا اللوزي، محسن محيى الدين، هادي الجيار، حمزة العيلي، أية سماحة، وبعض النجوم الشباب.