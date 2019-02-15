يلا كورة لايف Yalla Shoot .. الآن رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر يلا شوت حصري...

يلا كورة لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر يلا شوت حصري juventus vs frosinone الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة جول كورة اون لاين يلا كورة، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الإيطالي مباراة يعشقها جميع محبي كرة القدم في جميع انحاء العالم، حيث سيجتمع فريق يوفنتوس نظيره فريق فروسينوني، وذلك صمن إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي، لنتعرف أكثر عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها أسفل هذا المقال،ـ الاسطورة رابط بث مباشر مباراة يوفنتوس وفروسينوني اونلاين.

مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر

كورة لايف مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يدخل هذا للقاء الحاسم وهو يحتل المركز الأول برصيد 63 نقطة في جدول الترتيب وذلك بعد خوضه 23 جولة، متفوقاً على نابولي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة، أما عن فريق فروسينوني فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز ال19 برصيد 16 نقطة، يسعي جاهداً لتحقيق الفوز ولتحسين ترتيبه في الجدول، يلا شوت مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر.

موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني

ومن المقرر أن يتم بدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك على ملعب “أليانز ستاديوم”، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 4 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني