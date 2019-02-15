ارتفاع سعر الذهب بنحو 3 جنيهات في محلات الصاغة والمجوهرات

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات التجارية في محلات الصاغة، اليوم الجمعة، حالة من ارتفاع الأسعار في محلات المجوهرات المختلفة، ويرجع ذلك الارتفاع إلى مضاربات عنيفة على البورصات العالمية المختلفة، حيث قد ارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات حتى سجل الذهب عيار 21 نحو 645 جنيه للجرام.

حيث يعتبر الذهب عيار 21 والذهب عيار 18 من أكثر الأعيرة التي يرغب الكثير من السيدات في اقتنائها في مصر، كما ارتفع سعر أوقية الذهب حيث بلغ 1417 دولار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة