زيادة في أسعار الدواجن بسبب نقص المعروض بنحو 4 جنيه

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن الأسواق التجارية الخاصة بالدواجن تشهد حالة من ارتفاع أسعار الدواجن بمعدل 4 جنيه في الكيلو، وبدأ ذلك الارتفاع في السعر مع بداية الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس الشعبة، بأن سعر الدواجن قد سجل مع بداية شهر يناير نحو 26 جنيه للكيلو في المزارع، كما تصل للمستهلك بسعر 29 و 30 جنيه مصري، وبلغ سعر كيلو الدواجن في المزارع نحو 30 جنيه مصري، وعندما تصل إلى المستهلك يبلغ سعرها ما بين 34 إلى 35 جنيه مصري.

وأما عن سعر البيض فقد سجل نحو 35.50 جنيه في المزارع وتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيه مصري في الأسواق، ويرجع أسباب ارتفاع الأسعار هو وجود حالات نفوق بعض الدواجن وظهور عليهم بعض إمراض الوباء التي أدت إلى قلة المعروض، وارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى ذلك السبب.