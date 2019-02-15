انطلاق 4 رحلات دولية بعد تأخرها لسوء حالة الطقس بمطارات الوصول بالدول الأخرى

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إقلاع 4 رحلات دولية بعد تأخرها نتيجة سوء حالة الطقس بمطارات الوصول، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدي الطائرات، وارتفاع حدة الضباب في معظم مطارات الوصول بتركيا وبريطانيا ودول الخليج العربي.

وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول أقلعت بعد تأخر استمر لحوالي ساعتين انتظار للحصول على إذن الإقلاع من مطار الوصول، وأيضاً شهد المطار إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 386 المتجهة إلى جدة، والإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبي، والبريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن بعد تأخرها لفترات تراوحت ما بين 30 إلى 50 دقيقة.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتوفير إحدى صالات الترانزيت لاستقبال ركاب الرحلات المتأخرة، واستضافتهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال فريق متخصص من العلاقات العامة بالمطار.