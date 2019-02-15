التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونياً في مسابقة العقود المؤقتة

أغلقت اليوم الجمعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الغني، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد أن انتهت المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا للتقدم على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وهذا من أجل سد العجز في المدارس الحكومية في المحافظات.

ومن المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المسابقة والمتقدمين والأعداد المطلوبة في الأيام القادمة في مؤتمر صحفي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في 7 فبراير عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز من خلال التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ظل احتياج الإدارات التعليمية.