سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019

شهد سعر صرف العملات الأجنبية حالة من استقرار خلال قائمة التعاملات التي تصدر من جانب البنوك المختلفة، حيث أن الأسعار على القائمة الالكترونية أعلنت بأن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل نحو 17.50 جنيه للشراء، كما قد سجل سعر البيع نحو 17.60 جنيه مصري، وتلك الأسعار وفق قائمة البنك المركزي المصري.

كما قد سجل سعر صرف اليورو الأوروبي للشراء سجل نحو 19.71 جنيه، بينما سجل سعر البيع للعملة أمام الجنية فقد بلغ نحو 19.83 جنيه مصري، وأما عن سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم فقد سجل نحو 22.41 جنيه، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 22.53 جنيه مصري.

كما قد سجل سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه 17.35 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 17.45 جنيه مصري، وسجل الين الياباني نحو 15.75 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 15.85 جنيه مصري، كما قد سجل سعر صرف اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء، كما قد بلغ سعر البيع نحو2.60 جنيه.