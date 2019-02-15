توقعات تشير بارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص قطعان الأمهات

يشهد سوق الدواجن في الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيلو في معظم المناطق إلى 38 جنيهات، في حين صعدت أسعار فيليه الدجاج إلى 80 جنيها، وهي أسعار غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

وصرح الدكتور أحمد حمودة أستاذ أمراض الدواجن في جامعة القاهرة، إن أسعار الدواجن تظل في ارتفاعها الجاري حتى شهر سبتمبر القادم، نتيجة نقص المعروض في الأسواق لإحجام المربين الصغار عن إدخال قطعان كبيرة العدد للتربية في شهور الشتاء، وغياب الدراسات الدقيقة بشأن الاستهلاك في العام.

كما أكد حمودة، أن المربين الصغار والذي يمثلون حوالي 60% من سوق الدواجن، يحجمون عن إدخال قطعان كبيرة العدد في فصل الشتاء نتيجة تكلفة التدفئة ومقاومة الأمراض العالية وارتفاع نسب النافق، بالإضافة إلى تراجع الأسعار في وقت ماضي.

وأشار إلى أن الأحجام عن التربية جعل أصحاب قطعان دواجن الأمهات إلى التخلص من قطعانهم لضعف الطلب على الكتاكيت وتراجع أسعارها إلى جنيهين لا غير، وسط رغبتهم في تحقيق أعلى ربح من ارتفاع أسعار الكتاكيت بعد انخفاض الإنتاج بالسوق والزيادة في أسعار الدواجن الحية.

وتابع، أن سعر الكتكوت وصل اليوم الجمعة إلى 8 جنيهات، وهو مما جعل الأمهات إلى إدخال قطعان جديدة تبدأ بشائر إنتاجها من الكتاكيت خلال شهر يوليو القادم وتحتاج إلى شهر ونصف أخر بتنتج كتكوت بمواصفات جيدة، أي إن ارتفاع في سعر الدواجن سيظل حتى شهر سبتمبر على أقصى تقدير.

وأوضح أن أبرز أزمات صناعة الدواجن هي عدم وجود دراسة للاستهلاك طوال العام وفترات الذروة وفترات الركود حتى يتم تخليط عملية التربية ولا نشهد اهتزاز بالأسعار وتراجعها بشكل كبير أو ارتفاعها كما يحدث في الوقت الحالي.

وفي نفس السياق، قال الأستاذ عبد الخالق النويهي نائب رئيس الجمعية المصرية لمربى الدواجن إن نسب النفوق بالمزارع في الوقت الحالي يتراوح بين 60 و70% من القطعان نتيجة ارتفاع تكلفة مقاومة الأمراض البيطرية، بالإضافة عدم جدوى الأمصال والأدوية مع أنفلونزا الطيور والأمراض الصدرية مثل النيوكاسل.

وأكد أيضاً النويهي أن الحلقات الوسيطة من التجار تؤدي في رفع السعر على المستهلك، فقيمة كيلو الدواجن من المزرعة للتاجر 28 جنيها، في حين تطرح في الأسواق بـ 37 جنيها، وكرتونة البيض تخرج من المزرعة بسعر 35 جنيها، وتباع بالسوق ما بين 43 و45 جنيها.