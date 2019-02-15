يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي، فى الجولة الرابعة و العشرون، المباراة سوف تقام على ملعب أليانز ستاديوم فى مدينة تورينو، يوفنتوس فى المركز الاول فى جدول الدورى الايطالى، بفارق 11 نقطة عن نابولى أقرب منافسيه، و يحتل روناردو قمة هدافى الدورى الايطالى حتى الآن برصيد 18 هدف،
لايف شاهد مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر
مباراة يوفنتوس وفروسينوني سوف تنطلق فى تمام التاسعة و النصف بتوقيت القاهرة و الأردن و سوريا و فلسطين، العاشرة و النصف بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين، الحادية عشر و النصف بتوقيت الامارات.
يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4
الشوط الاول
النتيجة حتى الان فى الدقيقة العاشرة تقدم اليوفى بهدف لديبالا
د 12 هجمة من جديد لصالح اليوفى
مباراة رائعة و سريعة من جانب يوفتوس
هجمة من فريق فيستونى لكن دفاع يوفنتوس يشتتها و يبدأ هجمة جديدة
د 16 جووووووول ثانى ليوفنتوس أحرزه ليوناردو بونوتشي
د 17 تسديدة رائعة من فرنستونى بعيد عن المرمى قليلا لتخرج ضربة مرمى
د 19 هجمة لليوفى يخرجها الدفاع
د 20 من بداية المباراة حتى الان يوفنتوس متقدم 2/0