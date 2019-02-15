كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف زكي ينضم إلي "قمر هادي" مع هاني سلامة لرمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان اشرف زكي إلي أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة , المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل , تأليف إسلام حافظ , وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز , واشرف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الحالية تصوير المسلسل في فيلا على طريق مصر أسكندرية الصحراوي, في مشاهد تجمع بطل العمل هاني سلامة مع معظم أبطال العمل.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من يسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، هادي الجيار، حمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.