انخفاض سعر الطماطم في سوق الجملة والكيلو يسجل 150 قرش

شهدت أسعار الطماطم حالة من انخفاض الأسعار خلال الأيام الحالية ويرجع ذلك التراجع في الأسعار إلى عدة أسباب، واهم تلك الأسباب ارتفاع نسبة المعروض في السوق المحلي وخاصة في وقت جني المحصول الزراعي في محافظات الوجه القبلي، حيث أشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية إلى أن تراجع أسعار الطماطم في السواق الجملة ومن المتوقع أن تظل أسعارها منخفضة لفترة ليست بقصيرة.

كما أضاف خلال تصريحات له إلى أن كيلو الطماطم قد سجل في سوق الجملة ما يتراوح من 150 قرش إلى 2.50 جنيه، حيث أنها كانت تصل في سوق الجملة في وقت سابق إلى 5 جنيه وأكثر، وأرجع السبب وراء ذلك الانخفاض في السعر إلى زيادة المعروض من الطماطم داخل السوق المصري، وبالأخص في محاصيل الصعيد، وبذلك السبب انخفضت أسعار الطماطم في السوق المصري.