شادي سرور يكشف حقيقة ترك الدين الاسلامي

نشر السوشيلجي المصري الشهير شادي سرور، يوم الجمعة، منشورا مثيرا عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه "ترك الدين الاسلامي".

وقال شادي سرور : "رسالة على صورة قديمة عشان مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن".

وأضاف : "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا". وفق موقع بوابة الوطن المصري.

وتابع : "أصبحت وحيد معرض للهجوم الهمجي، مع أني لم أضر أحدا أبدا، وكان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع".

وأردف شادي سرور قائلا رغم من صغر سني وقدراتي المحدودة، في النهاية بالنسبة لكل الناس اللي ظنوا فيا خير ودعموني بالكلام والفيديوهات الشهور السابقة".

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وزاد قائلا : "أشكركم كثيراً، آسف إني خيبت ظنكم، بس لو عرفتم أنا وصلت لدرجة من العذاب النفسي كإنسان، هتقدروا".

وقال شادي سرور : "مش عارف هقدر أعمل فيديوهات قريب ولا لا، بس لما أرجع، هرجع مفتري مفتري أوي في النجاح، مش هتأثر بكلمة من حد، وهعمل اللي أنا مؤمن بيه بس، علّمتني الحياة أنّ الشّموخ لا يُهان عند الإنكسار، بل يزداد قوّةً ليبدأ في سرد قصّة شموخه".

وشادي سرور هو شاب اتجه لتصوير الفيديوهات القصيرة الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر من أشهر مدوني الفيديو في مصر.

يشار إلى أن منشور الشاب شادي سرور لقي غضبا واسعا من متابعيه ومحبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر البعض أنه أصيب بجنون الشهرة.