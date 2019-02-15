حقيقة وفاة الفنانة اليسا خلال عملية جراحية اليوم

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا، خلال خضوعها لعملية جراحية في إحدى المستشفيات بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي توضيحا حول هذه التقارير التي نشرت بشكل واسع، إلا أن بعض الصحفيين في لبنان أكدوا عدم صحة هذه الأنباء.

وقال اندريه داغر عبر (تويتر) : "عيب على مين ما كان وأي جهة كانت وفانزات اي نجمة كانوا مش مهم، بس عيب تطلقوا شائعة وفاة اليسا وهي تحت العملية وبحاجة للصلاة والدعاء".

وأضاف داغر : "عيب عليكن مين ما كنتوا تكونوا، خافو ربكن بقى واتضبضبوا". وفق تعبيره.

يشار إلى الفنانة اللبنانية اليسا عانت مؤخرا من مرض سرطان الثدي، لكنها أعلنت عقب ذلك أنها تعالجت منه وشارفت على الشفاء.

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ووصل إليسا قبل يومين إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية في يدها اليمنى، التي تضررت بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له.

فقد تعرّضت إليسا لانتفاخ في يدها ويتوجّب عليها الخضوع لعملية لسحب المياه من يدها، وسبب الانتفاخ، وجود مياه متراكمة في جسدها بعد إزالة حوالي 7 بالمئة من الغدد اللمفاوية خلال فترة علاجها من مرض السرطان.

إليسا التي خضعت للعلاج من المرض في لبنان، اختارت هذه المرّة إكمال رحلتها العلاجية في بروكسل، وقد نشرت تغريدة أعلنت فيها وصولها إلى بلجيكا، وشكرت كل المحبين الذين أمطروها بكم من تغريدات الحب ودعوات الشفاء. كما نشرت صورة من العاصمة البلجيكية.