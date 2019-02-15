كيفية عمل ايميل جديد ياهو .. طريقة عمل حساب جيميل

كيفية عمل ايميل جديد ياهو أو طريقة عمل حساب جيميل من الأشياء التى لايتوقف البحث عنها نهائيًا فيوميًا يظهر الآلاف من المستخدمين الجدد لمواقع التواصل الاجتماعي ويريدون معرفة انشاء حساب جديد للأغراض متعددة أما التواصل وتبادل المعلومات للشغل أو من خلال الدردشة مع الأصدقاء والأقارب فعملت وسائل التواصل على تقريب المسافات بين المواطنين، ولذلك نوضح كيفية عمل ايميل جديد ياهو ونذكر طريقة عمل حساب جيميل بالخطوات.

كيفية عمل ايميل جديد ياهو

نوضح خطوات عمل إيميل جديد ياهو في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على موقع ياهو من أي متصفح إلكتروني.

اختيار إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات المذكورة في استمارة التسجيل الإلكترونية.

اختيار اسم المستخدم.

إدخال كلمة سر من حروف وأرقام يصعب معرفتها أو اختراقها

إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، والجنس

الضغط على أيقونة متابعة (Continue) عقب مطالعة شروط وسياسة الخصوصية في نظام موقع الياهو.

الضغط على أيقونة “أرسل لي رمز الحساب على الهاتف المحمول (Text me an Account Key).

يرسل الموقع لك رسالة تضم على رمز التحقق.

إدخال رمز التحقق في المكان المخصص.

اضغط على أيقونة “تحقق” (Verify).

اضغط على أيقونة “بدء العمل على الحساب” (Let’s get started) لبدء استخدام إيميل الياهو.

طريقة عمل حساب جيميل

كيفية عمل ايميل جديد

خطوات طريقة عمل حساب جميل جديد كالتالي:

تسجيل الدخول على صفحة إيميل الجيميل من أي متصفح انترنت. ملئ البيانات المطلوبة في خانات التسجيل كتابة الاسم الأول واسم العائلة في خانة “الاسم” (Name). كتابة اسم المستخدم في خانة “اختر اسم المستخدم” (Choose your username). كتابة كلمة السر من حروف وأرقام. تأكيد كلمة السر. اضغط على أيقونة التالي. Advertisements ادخل البيانات الاختيارية من رقم الهاتف المحمول وعنوان بريد إلكتروني بديل. ادخل تاريخ الميلاد والجنس. اضغط على “التالي”. التحقق من رقم الهاتف. الضغط على “موافق”.

بذلك نكون قد عرضنا كيفية عمل ايميل جديد ياهو وأيضًا وضحنا طريقة عمل حساب جيميل للمتابعي موقعنا الكرام.