رقم خدمة سكني الموحد مركز عناية المستفيدين من دعم وزارة الإسكان

أطلقت وزارة الإسكان رقم خدمة سكني الموحد والذي يعد احد وسائل التواصل مع مستفيدي سكني للرد على التساؤلات وإيجاد الحلول للمعوقات التي قد تواجه المستفيدين خلال مرحلة التخصيص، حيث تم تفعيل خدمة مركز عناية المستفيد لاستقبال الاتصالات والرد على تساؤلات المواطنين والمستفيدين من حملة سكني في موسمها الثالث، نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لرفع نسب تملك المسكن في المملكة العربية السعودية.

وزارة الإسكان تسعى لتطوير الخدمات للعملاء والمستفيدين من منتجات سكني، ومن هذا المنطلق خصصت لهم رقم خدمة تحت مسمى مركز عناية المستفيد، وتم إطلاق رقم سكني الموحد للاستفسارات وهو 199090، وتم تحديد أيام وساعات عمل المركز لتوضيح أوقات التواصل وإرسال الاستفسارات، وبالتالي الاستفادة من المنتجات التي أعلنت عنها الحملة مطلع العام الحالي كدفعة واحدة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين منها من بوابة سكني 2019.

مركز عناية المستفيد رقم خدمة سكني الموحد

الاتصال على مركز عناية المستفيد لمستفيدي سكني على رقم 199090 يكون خلال ايتم العمل من الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، ويبدأ تلقى الشكاوى والاستفسارات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت أم القرى رقم خدمة سكني الموحد.

نشرت عناية المستفيدين على موقع وزارة الإسكان الخدمات التي قد يتحصل عليها المستفيد من خلال رقم خدمة سكني الموحد الجديد، عبر خدمات رقم مركز عناية مستفيد سكني، ومنها تقدم المساعدة في التعريف والتوعية نحو الحلو السكنية المتاحة، استقبال الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها، وتقديم التعوية نحو التعريف المشاريع السكنية الجاهزة والتي لا تزال تحت الإنشاء، والتعريف بألية الدعم والاستحقاق للمدنيين والعسكريين.