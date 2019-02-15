أسعار الذهب اليوم الجمعة| 15 فبراير 2019.. متوسط سعر المعدن النفيس في السوق المصري والسوق العالمي...

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الأوقية ارتفاعا في بداية التعاملات من سعر 1320$ .

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 747.46 جنيه عيار 21 643.5 جنيه عيار 18 545.5 جنيه سعر الأوقية 1320$

سعر الذهب بسوق الصاغة

يوجد الدعم الفوري بالقرب من منطقة 1308 دولار، ودون ذلك من المحتمل أن تسرع السلعة الانخفاض أكثر نحو العلامة النفسية الرئيسية عند 1300 دولار مع بعض الدعم بالقرب من منطقة 1303-02 دولار.

افتتحت بورصات العملات العالمية تعاملات الصباح باستقرار على المتوسطات السعرية في يومين، أعلى من 1310$، وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا بالسوق المصري حوالي 643 جنيه، بدون مصنعية.

تحديث: ارتفاع تدريجي لسعر الذهب ببورصات المعادن العالمية في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مستمرة على نفس متوسطات المعدن الأصفر، وما يزال الذهب ينتظر أنباء حقيقية للارتفاع أو العودة للتراجع.

افتتح المعدن الأصفر تعاملاته الصباحية بانخفاض طفيف، أقل من متوسطاته السعرية في الأسبوع الماضي، مسجلا في بورصات المعادن العالمية 1311$ للأوقية.