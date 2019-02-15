تردد قناة MBC ACTION «ام بي سي أكشن» 2019 نايل سات وعرب سات (كل الدول) لمشاهدة الأفلام الأجنبية...

قناة ام بي سي أكشن، هي قناة المتعة والإثارة من خلال ما تقدمه من أفلام أجنبية مترجمة، جعلتها من أكثر القنوات من حيث نسب المشاهدة في الوطن العربي، فتقدم قناة MBC ACTION الأفلام والبرامج الرياضية على مدار الساعة، وهي قناة مفتوحة تبث عبر قمري النايل سات والعرب سات لمختلف دول العالم، تقدم قناة ام بي سي أكشن إلى جانب الأفلام الأجنبية المميزة، باقة من البرامج الرياضية كبرامج المصارعة الحرة وبرامج سباق السيارات، فتتألق قناة ام بي سي أكشن في هذا الإتجاه وتتفرد، مما يجعلها من أنجح وأهم القنوات في العالم العربي، ليزيد البحث عن ترددها مؤخراً للحصول على تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد لعام 2019.

بدأ انطلاق قناة MBC ACTION، منذ قرابة اثنى عشر عاماً تحديداً في عام 2007، ومنذ ذلك الحين والقناة مستمرة في تقديم باقة الأفلام والمسلسلات والبرامج المثيرة المميزة في استديوهاتها حول العالم كسائر قنوات الـ MBC الأخرى، تقوم قناة ام بي سي أكشن بإنتاج برامج حققت نجاحات عدة في مواسم متتالية كبرنامج Driven المتخصص في السيارات الفارهة والمعدلة، إلى جانب اطلاق برنامج “أكشنها” عام 2010 والذي هدفت به القناة لمخاطبة الجمهور السعودي، من خلال عروض الدِرفت المذهلة التي تحبس الأنفاس.

نجحت قناة mbc ACTION، في دخول البيوت العربية من خلال أفلام الأكشن والمغامرة، ومسلسلات هوليود العالمية، كمسلسلات ( Nikita – NCIS – The Mentalist)، أهم ما يميز قناة ام بي أكشن، هو محتواها الرياضي الفريد، فهي أول قناة تبث برامج المصارعة الشهيرة WWE، وبرنامج RAW لسباق السيارات.

تردد قناة MBC ACTION لجميع دول العالم

1- تردد القناة لدول الخليج العربي

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق 11270 V 5/6 27500 نايل سات E8WB – ثماني درجات غرب 11470 V 5/6 27500

2- تردد القناة لبلاد الشام

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات E8WB – ثماني درجات غرب 11470 V 5/6 27500 عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق 11270 V 5/6 27500

3- تردد القناة لتركيا

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات E8WB ثماني درجات غرب 11470 V 5/6 27500 عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق 11270 V 5/6 27500

4- تردد القناة لغرب افريقيا