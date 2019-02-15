دوري بلس .. مباراة الشباب والوحدة اليوم الجمعة 15-2-2019 في الدوري السعودي

يستضيف اليوم نادي الشباب السعودي الأول لكرة القدم، نظيرة نادي الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز في الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز، وذلك على ملعب نادي الوحدة السعودي في واحدة من أهم المباريات في الجولة الحالية.

حيث يدخل الفريقين في مواجهة قوية للغاية من أجل البحث عن المركز الرابع، حيث يحتل الفريقين المركز الرابع والخامس في الدوري السعودي الممتاز، حيث تعد المباراة هامة للغاية بالنسبة للفريقين من أجل التواجد في المربع الذهبي.

وقد التقى فريقي الشباب والوحدة من قبل في 13 مرة بالدوري السعودي الممتاز، حقق نادي الشباب الفوز في 7 مباريات، بينما حقق الوحدة الفوز في مباراة واحدة فقط، حيث تعادل الفريقين في 5 مباريات.

وقد حقق الشباب الفوز في مباراة واحدة في آخر ست مباريات لعبها على أرضه أمام الفرق الصاعدة في الدوري السعودي، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين، وفشل الشباب السعودي في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري السعودي تعادل في مباراتين وخسر في واحدة، وذلك عقب الفوز في 5 مباريات سابقة بالدوري على التوالي.

وتلقى الشباب خسارة واحدة فقط في الدوري السعودي هذا الموسم على أرضه، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، ويعد الفريق من أقل الفرق التي تعرضت للخسارة في الدوري السعودي بالتعادل مع الهلال والتعاون.