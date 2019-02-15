سبب وفاة المصور محسن نصر

أعلنت مصادر طبية مصرية اليوم الجمعة، وفاة المصور السينمائي المصري الكبير محسن نصر عن عمر تجاوز 84 عاما.

وتوفى المصور الكبير محسن نصر بعد صراع مرير وطويل مع المرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

كما أعلن مدير التصوير سعيد شيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" وفاة محسن نصر وكتب "الفنان الكبير الذى رجع الى ربه فجر اليوم، مدير التصوير محسن نصر"، وفق موقع نصراوي.

وقدم الراحل محسن نصر للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا".

ومحسن نصر مصور سينمائي مصري مواليد 18 مايو عام 1935 يعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي، الذين تعاملوا مع الكاميرا بصفتها الحسية،