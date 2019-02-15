شاهد حفلة نجوى كرم في الكويت وكيف مازحت الجمهور

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم يوم الخميس حفلا غنائيا في دولة الكويت، ضمن مهرجان "فبراير الكويت" حيث ألهبت حماس الجمهور الذي حضر الحفل.

واستمتع الحضور بعدد من الأغاني والمواويل التي أبدعت فيها نجوى كرم بصوتها الذي منح ليالي فبراير الدفء، خلال حفلها الغنائي في الكويت

ومازحت نجوى كرم الحضور قائلة لهم : “ليش خايفين من التلفزيون”؟ وتابعت إذا كانت السوشيال ميديا اقتحمت العالم فلم الخوف من التلفزيون؟.

والفنانة نجوى كرم من مواليد 26 فبراير 1966 وهي مغنية لبنانية، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.