نجوى كرم توجه سؤالا إلى سعد الحريري ! تعرف عليه

وجهت المطربة اللبنانية والفنانة نجوى كرم، سؤالا إلى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد اختياره رئيسا للحكومة من جديد.

وجاء سؤال الفنانة نجوى كرم أثناء استقبال الحريري لأسئلة القراء والمواطنين عبر "فيسبوك"حيث أجاب على الأسئلة خلال لقاء أجرته معه صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكان سؤال نجوى كرم للحريري بصوتها: "مبروك عليك رئاسة تحرير النهار. دولة الرئيس أريد أن أسألك ما هو البرنامج المستقبلي الذي سوف تعتمدونه، والذي يبعد الخوف عن اللبناني عندما يستيقظ في النهار".

Advertisements

ورد الحريري على نجوى كرم قائلا: "برنامج التقدم لا نزيح عنه. ذاهبون إلى سيدر وسنقوم بإصلاحات. يجب علينا أن نغير طريقتنا. لدينا فرص ذهبية نصلح أمنيا حمد لله".

وأضاف الحريري: "إذا في استقرار سياسي قادرين ننجز. برأيي قادرون أن ننجز. بعد الحرب بنينا بلدنا. لذلك يجب تنفيذ كل هذه المشاريع".

يذكر أن حكومة لبنانية جديدة تشكلت مؤخرا من جميع الاطياف والتوجهات برئاسة سعد الحريري.