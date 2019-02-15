“مباشر ” تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد...

ننشر تردد قنوات دوري بلس الجديدة dawri plus الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2018، ومباريات السعودية وكأس السوبر السعودي، وكافة مباريات المنتخب السعودي الدولية والودية تعتبر من أحدث وأقوى القنوات التي تم الإعلان عن انطلاقها قريباً عبر الفضائيات لتنضم بقوة لباقة قنوات الرياضية السعودية المتخصصة عبر الفضائيات، حيث من المخطط أن تكون شبكة قنوات دوري بلس السعودية، من أهم القنوات الرياضية على الساحة الإعلامية الرياضية، وأن تتصدر الإعلام الرياضي العربي، بفكرها المتطور واستراتيجية إعلامية رياضية متطورة، تابعونا حيث سوف نستعرض معكم خلال مقالنا سياسية قنوات دوري بلس في عرض مباريات الدوري السعودي وكافة المباريات السعودية التي من المقرر عرضها عبر شاشتها، وبالإضافة لترددها الجدي، وذلك من أجل عشاق الكرة السعودية.

يبدأ الدوري السعودي اليوم في مباريات الجولة 19 واليكم كافة التفاصيل من حيث الموعد والقنوات الناقلة ورابط البث المباشر للمباريات بالتفصيل.

مباريات اليوم على قنوات دوري بلس

نشاهد اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 آخر مباريات الجولة ال20 من الدوري السعودي كما يلي:_

شاهد اليوم على قنوات دوري بلس dawri 2019 plus

تبدأ قناة dawri plus بنقل مباريات الدوري السعودي الجولة التاسعة عشر بداية من اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 حسب الجدول التالي كما يمكن مشاهدة البث المباشر على الانترنت من خلال رابط البث المباشر للدوري السعودي من هنا حيث يتم تشغيل البث قبل المباراة بعشر دقائق

تردد قنوات دوري بلس السعودية الجديدة

تردد قنوات دوري بلس السعودية الجديدة حيث أنه قد صرحت شركة الاتصالات السعودية STC مؤخراً عن توقعيها اتفاقية جديدة مع الاتحاد العام لكرة القدم بالسعودية والهيئة العامة للرياضة، يتيح لها حق في البث التلفزيوني لجميع مباريات الدوري السعودي لمدة عشرة سنوات قادمة، كما تشمل الاتفاقية حق الرعاية الاستراتيجية الأكبر لجميع المسابقات والفعاليات الخاصة بهيئة الرياضة السعودية، بالإضافة للرعاية التسويقية للاتحاد، وقد تم الاتفاق على أن تدفع الشركة السعودية مقابل ذلك 660 مليون ريال سعودي سنويًا عن كل موسم كروي، ولمدة 10 أعوام متتالية، لتكون بذلك أكبر وأبرز وأغلى اتفاقية كروية تم تعاقدها في السنوات الأخيرة في الكرة السعودية.

أحدث تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 ksa sports HD على النايل سات والعرب سات

مباريات التي تعرض مباشرة على قناة دوري بلس الجديدة

هذا وقد صرحة شركة الاتصالات السعودية أنها قامت بإطلاق شبكة قنوات تهتم بمجال الرياضة في لتكون هي من أهم القنوات التي تنافس على عرش متصدرة القنوات الرياضية في العالم العربي، تحت مسمى قنوات” دوري بلس ” الرياضية العربية الجديدة، لتختص بعرض مباريات تلك الاتفاقية الأقوى في تاريخ الكرة السعودية، حيث من المقرر أن تبث قنوات دوري بلس مجموعة من المباريات السعودية هي:

جميع مباريات الدوري السعودي بدأ من الموسم الحالي 2019/2018

مباريات مسابقات الكؤوس جميعاً

جميع مباريات الخاصة بمنتخب السعودية، التي يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتنظيمها.

تردد قنوات دوري بلس السعودية على النايل سات:



تم إطلاق قناة دوري بلس السعودية من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات الآن يمكن متابعتها من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب 12149 النايل سات 27500

طرق مشاهدة البث المباشر لقناة دوري بلس

الجدير بالذكر ان يمكن مشاهدة قناة دوري بلس بأكثر من طريقة مجاناً ومشفرة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

عن طريق تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون، وأنظمة أندرويد ويحمل مجاناً.

تطبيق دوري بلس هو التطبيق الرياضي الأول في المملكة العربية السعودية ويقدم بواسطة شركة الاتصالات السعودية STC ويتيح لكل عشاق الكرة السعودية خدمة البث الحي والمباشر لجميع مباريات الكرة السعودية في تجربة جديدة ومبتكرة تسمح بمشاهدة مباريات الدوري مباشرة على أجهزة الجوال بشكل تفاعلي.

مشاهدة قناة دوري بلس على التلفزيون التي تٌبث في الأقمار الصناعية وتستقبل فقط من خلال جهاز استقبال واحد فقط اسمه GOBX والذى تعرضه شركة MBC فقط وذلك عبر الاشتراك في باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريال سعودي.

بقيمة 550 ريال سعودي. واخيراً يمكن مشاهدة قناة دوري بلس الرقمية وهى تأتي مع باقات الإنترنت اللامحدودة المنزلية.

وهي باقة تتيح الحصول ﻋﻠﻰ خدمة إنترنت لا محدود بأقصى سرعة يدعمها خط العميل على الشبكة النحاسية،و خدمة إنترنت لا محدود على تقنية الفايبر وكذلك خدمة التلفزيون التفاعلي جوّيTV والمكالمات الصوتية،

وتتوفر بأكثر من عرض يبدأ من 250 ريالًا/شهريا الى 425 ريال/شهريا على حسب سرعة التحميل ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأسعار من خلال رابط شركة الاتصالات السعودية STC

تنقل قنوات بلس دوري جميع مباريات الدوري السعودي والمنتخب الوطنى السعودى .