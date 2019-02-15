اضبط مجاناً| تردد القناة الجديدة MBC IRAQ «ام بي سي العراق» على النايل سات والعرب سات

أعلنت مجموعة قنوات الـ MBC عن اطلاق قناة تلفزيونية جديدة موجهة للعراق وتحمل اسم “MBC العراق”، على أن تبث عبر قمري النايل سات والعرب سات بصورة مجانية ويمكن ضبطها بسهولة عبر أجهزة استقبال القنوات، والتمتع بمشاهدة البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية المقرر أن تعرضها القناة، إلى جانب باقة من المسلسلات الفنية المحلية، فهي قناة موجهة للعائلة العراقية على أن تكون غنية بالأعمال الفنية المميزة، وتعرض حياة المواطن العراقي وكافة ما يمسه من أخبار وأعمال فنية مختلفة لكي تصبح القناة الأولى التي يتابعها العراقيون كعادتها MBC في مجال اطلاق القنوات الموجهة فدائماً ما تكون القناة الأولى الأكثر شهرة ومتابعة.

يبدأ انطلاق القناة الجديدة MBC العراق، الأحد 17 فبراير 2019، وتحمل شعار «فرحتكم فرحتنا وعلى العراق تكمل لمتنا يا هلا MBC العراق»، وقد زاد البحث مؤخراً على تردد القناة الجديدة ام بي سي العراق، ووفقاً لتصريح صادر من مجموعة قنوات الإم بي سي، فإن القناة الجديدة ستقدم محتوى مختص بالشأن العراقي من كافة النواحي الترفيهية والإجتماعية والسياسية، من خلال المسلسلات والبرامج التي سيتم إذاعتها على القناة طوال الـ 24 ساعة.

أهم برامج ودراما قناة MBC العراق

برنامج كوميدي – برنامج ترفيه شط بحر الهوى – برنامج حواري الليلة وي دعدوش – برنامج حواري النهر الثالث – أسلوب حياة بيت بيوتي – ترفيه برنامج سهراية – برنامج حواري بث نكات – مسلسل الهيبة – مسلسل أهو دا اللي صار.

الآن اضبط تردد القناة الجديدة MBC العراق، واستمتع بمشاهدة برامجك المفضلة، فهي قناة تلفزيونية مفتوحة يبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط مجموعة قنوات الـ (MBC) يبدأ بثها منذ العاشرة من مساء يوم الأحد 17 فبراير على قمري النايل سات والعرب سات.

تردد قنوات MBC العراق