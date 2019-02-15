وزير التعليم: تسليم التابلت للطلاب ليس له علاقة بسداد المصروفات الدراسية

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن تسليم الطلاب لأجهزة التابليت لكل طلاب الصف الأول الثانوي، وتسليمه مرتبط فقط بتسديد قيمة التأمين البالغ 100 جنيه فقط، ويتم تسديده في كل مكاتب البريد المصري، وعلى الطالب بعد دفع مبلغ التأمين استلام وصل التأين الذي من خلاله سيتمكن من استلام التابلت من المدرسة المقيد بها.

حيث أن جاء ذلك من وزير التعليم ردا على تساؤلات كثير من جانب أولياء الأمور حول موضوع كيفية استلام التابلت وهل له علاقة بسداد المصروفات الدراسية، فبعض المدارس عكفت عن تسليم التابلت للطلاب الأبعد سداد الطالب للمصروفات الدراسية، ورفضت تسليم التابلت للطلاب حتى بعد سداد قيمة تامين الجهاز في مكتب البريد.